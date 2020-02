Kragujevac: Bez vode Industrijska zona i 3 ulice u petak 21. februara

Pressek pre 47 minuta | foto.M.Č.

JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac najavljuje da će u petak, 21. februara, zbog havarija bez vode biti sledeće ulice: Bresnica, ul.

Milutina Todorovića 3 (do 11 sati), ulična linija, Vinogradi, ul. Sedam sekretara SKOJ-a 17 (od 8 do 11 sati), priključak, Erdeč, ul. Vladislava Mazepa Diše 26 (od 11 do 14 sati), priključak. Zbog radova na vodovodnoj liniji u ulici Braće Nikolić, u petak, u periodu od 9 do 16 sati, bez vode će ostati potrošači u ulici Braće Nikolić u Industrijskoj zoni „Feniks”, od VIP-a do fabrike Yanfeng. Prilikom puštanja vode može doći do blagog zamućenja pa je potrebno tu