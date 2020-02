Danas još toplije, sunčano, do 18 stepeni

Blic pre 26 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas ujutru po kotlinama biti kratkotrajna magla, a tokom dana još toplije i iznad većeg dela pretežno sunčano, samo na severu umereno oblačno i suvo.

Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura od -4 do 4 , a najviša od 12 na jugu i jugoistoku do 18 stepeni na istoku i zapadu. Tokom noći na severu jače naoblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. U Beogradu će biti pretežno sunčano i još toplije. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 2 do 4 a najviša oko 17 stepeni. Tokom noći postepeno povećanje oblačnosti. Prema izgledima za