Sutra ujutru prolazno naoblačenje sa slabom kišom, temperatura do 14 stepeni

Novi magazin pre 4 sata | Beta

U većem delu Srbije sutra ujutru prolazno naoblačenje, ponegde sa slabom kišom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu će biti suvo vreme. Vetar umeren, na severu i istoku i jak, severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura u većini mesta od četiri do osam, na jugu od minus jedan do tri, najviša dnevna od 11 do 14. U Beogradu sutra ujutru oblačno sa kratkotrajnom kišom i umerenim severozapadnim vetrom. Posle podne razvedravanje i vetar u slabljenju. Jutarnja temperatura oko osam, najviša dnevna oko 13. U Srbiji u utorak pretežno sunčano i toplije