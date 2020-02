Porušena berbernica u novopazarskoj Staroj čaršiji, IZ potvrdila da je uklonila objekat

Danas pre 8 sati | Piše: Beta

Berbernica u Prvomajskoj ulici u Novom Pazaru, u blizini Arap džamije, srušena je tokom noći, a vlasnik Ramiz Dugopoljac izjavio je radiju Sto plus da je porušena bagerom, po nalogu, kako tvrdi, čelnika Islamske zajednice (IZ)u Srbiji.

On je kazao da je lokal porušen oko četiri sata ujutru, a da ga je o tome obavestila policija i pozvala da hitno dođe. „Od svoje 15 godine radim kao berberin, otac i deda su bili berberi, to nam je porodična tradicija, a meni jedini izvor prihoda. Gotovo 45 godina sam radio bez ikakvih problema, ali su u poslednje vreme počeli pritisci i pretnje ljudi iz Mešihata Islamske zajednice u Srbiji da se iselim iz lokala. Sve to sam uredno prijavljivao policiji“, rekao je