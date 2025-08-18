Beograd u pokretu: Skupština grada Beograda da raspiše referendum za budućnost "dvojke"

Organizacija Beograd u pokretu poziva Skupštinu grada Beograda da, u skladu sa izjavom gradonačelnika Aleksandra Šapića datom 15. avgusta 2025. u intervjuu za Tanjug, raspiše referendum o budućnosti tramvajske linije broj 2 – čuvene „Dvojke“. "Gradovi poput Istanbula (pešačka zona do trga Taksim), Graca i mnogih drugih odavno su pokazali da tramvaj može prolaziti kroz pešačko-biciklističke zone. Beograd je oduvek bio svet. Zašto nas potcenjujete i ubeđujete da to