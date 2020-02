Blic pre 2 sata | Vladimir Filipović

Bivši egipatski predsednik Hosni Mubarak preminuo je u 92. godini života. Mubarak je bio na funkciji predsednika od 14. oktobra 1981. do 11. februara 2011, a za to vreme prešao je put od narodnog heroja i partnera velikih sila do jednog od najsurovijih diktatora na svetu, prvog velikog "skalpa" Arapskog proleća: