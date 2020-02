Koronavirus stigao blizu Srbije: Prvi slučaj potvrđen u Hrvatskoj, oboleo mlađi muškarac koji je došao iz Milana (video)

Kurir pre 1 sat

U Hrvatskoj je zabeležen prvi slučaj koronavirusa, rekao je danas premijer Andrej Plenković na konferenciji za novinare.

On je naveo da je reč o mlađem muškarcu koji ima blaži vid bolesti i nalazi se u izolaciji u zagrebačkoj bolnici. Reč je o hrvatskom državljaninu koji je od 19. do 21. februara boravio u Milanu. Ministar zdravstva Vili Beroš je precizirao da mladić ima blage simptome bolesti i da se nada da će tako i ostati. On je dodao da su nalazi stigli nešto pre podneva, pa da još nisu poznati drugi detalji. "Ovim činom detekcije virusa u našem prostoru podižemo stepen naše