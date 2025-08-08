Ubio Nedeljku i Gorana dok su bili u gostima, a domaćina ranio: Jezivi detalji dvostrukog ubistva u Šamcu: Pucao im glavu, policija opkolila celo područje

Blic pre 1 sat
Policija traga za Rankom J. zbog sumnje da je danas oko 19 časova ubio Nedeljku i Gorana I. iz Batkuše, opština Šamac.

Kako saznaje taj portal, Ranko J. se navodno večeras dovezao ispred porodične kuće M. T. kojeg je ranio pucajući iz vatrenog oružja, a onda hicima u glavu usmrtio Nedeljku i Gorana, nakon čega je pobegao. Nedeljko i Gorana su bili u gostima kod M. T. Policija i Žandarmerija opkolili su lice mesta, sve raspoložive snage su na terenu. ( Provjereno.info)
