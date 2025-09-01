Crnogorska policija ima pune ruke posla: Otkrivene falsifikovane isprave na graničnom prelazu

Policijski službenici Sektora granične policije - Stanice granične policije I Ulcinj su 30. 8.2025. godine, na Graničnom prelazu Sukobin otkrili falsifikovane registarske oznake i saobraćajnu dozvolu za vozilo „rendž rover“, zbog čega je protiv lica koji je upravljao vozilom podneta krivična prijava.

Službenici Stanice granične policije I Ulcinj su, naime, na navedenom graničnom prelazu sproveli granične provere A. P- (46) iz Berana, državljanina Crne Gore i Holandije, koji je posedovao holandsku putnu ispravu i koji je upravljao vozilom „rendž rover“, crne boje, holandskih registarskih oznaka. Prilikom vršenja graničnih provera prvo je uočeno da prednja i zadnja registarska oznaka nisu originalne, već da su odštampane na samolepljivoj podlozi i tako