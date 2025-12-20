Policija i carinici upali na auto-otpad u Bijelom Polju: Pregledano ukupno 38 vozila, a oduzeto pet automobila visoke klase

Kurir pre 22 minuta  |  RINA
Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Sever", u saradnji sa službenicima Uprave carina, sproveli su zajedničku kontrolu auto-otpada u Bijelom Polju, tokom koje je oduzeto pet vozila visoke klase. - Kontrola je izvršena na auto-placu u vlasništvu I.Lj. iz Bijelog Polja.

Tom prilikom pregledano je ukupno 38 vozila, dok je za pet vozila visoke klase – od kojih su tri poreklom iz Engleske, a dva iz Italije – utvrđeno da nisu izmirene obaveze po osnovu carine i poreza. Kako se sumnja, namera vlasnika bila je da navedena vozila rashoduje i proda u delovima, saopšteno je iz UP. O događaju je obavešten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dela. Kurir.rs/RINA
