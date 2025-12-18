MUP: Pretnje eksplozivnim napravama u školama Srpske kvalifikovane kao terorizam

RTV pre 49 minuta  |  Tanjug
BANJALUKA - MUP Republike Srpske saopštio je da su protivdiverzioni pregledi danas obavljeni u 334 objekta osnovnih i četiri objekta srednjih škola u Republici Srpskoj nakon mejla o postavljenim eksplozivnim napravama, a preostale su još 33 lokacije.

Preostalo je još da se ovi pregledi obave na 31 lokaciji na području Banjaluke i dve u Tesliću. Iz MUP-a su naveli da je Republičko javno tužilaštvo ovaj događaj kvalifikovalo kao terorizam. Više osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske jutros je prijavilo da je primilo mejl preteće sadržine o mogućoj eksploziji. Policijski službenici postupili su po navedenim prijavama u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju pretnje postavljenom
