U pojedinim školama nastava se već redovno odvija: Nakon dojave o bombama oglasilo se i Ministarstvo prosvete RS

Blic pre 4 sati
U pojedinim školama nastava se već redovno odvija: Nakon dojave o bombama oglasilo se i Ministarstvo prosvete RS

Sve osnovne škole u Republici Srpskoj i srednje škole u Banjaluci primile su prijeteći mejl o bombi.

Učenici prve smjene iz pomenutih škola poslani su kući, a nastava je obustavljena. U ranim jutarnjim časovima sve osnovne škole u Republici Srpskoj, kao i sve srednje škole u Banjaluci dobile su mejl prijetećeg sadržaja u kojem se navodi da je eksploziv postavljen na školskom terenu, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Iz tog razloga su učenici u prvoj smeni u svim navedenim školama vraćeni kući, a nastava u prvoj smeni je
