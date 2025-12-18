Dojave o bombama u školama širom Republike Srpske i jezive pretnje: „Mi smo ratnici Islamske države“

Nova pre 52 minuta  |  Autor: Nova.rs
Dojave o bombama u školama širom Republike Srpske i jezive pretnje: „Mi smo ratnici Islamske države“
U više osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske stigli su preteći mejlovi o postavljenim eksplozivnim napravama, u toku su kontradiverzioni pregledi.   U pretećem mejlu koje su dobile škole širom Srpske piše da je „Eksploziv postavljen na školskom terenu“ i traži se novac kako bi se izbegla eksplozija. „Mi smo pravi muslimani, ratnici Islamske države i ne odobravamo pritisak i uticaj evropskih država u Bosni. Želimo da svi evropski lideri imaju grkljane i
