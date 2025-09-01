Dodik: Pokušaću da ubedim Putina da podrži naš stav o referendumu o nezavisnosti RS

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će pokušati da ubijedi ruskog predsjednika Vladimira Putina da podrži težnje za održavanje referenduma o nezavisnosti Srpske. – O tome je razgovarano i ranije, ali je Putin uvijek podržavao Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH.

Tako je bilo i posljednji put kada smo razgovarali, ali mnogo toga se promijenilo od tada. Pokušaću da ga ubijedim da podrži naš stav. Ne znam da li ću uspjeti, ali ću svakako o tome govoriti – rekao je Dodik, prenosi RTRS. Presednik Srpske je istakao da referendum legitimna mogućnost da narod iskaže mišljenje o važnim pitanjima. – To je civilizacijsko dostignuće koje pripada i srpskom narodu – rekao je Dodik u intervju za ruski servis Bi-Bi-Sija. Odgovarajući na