"Pokušaću da ga ubedim": Dodik planira razgovor sa Putinom: Zamoliće ga samo jednu stvar

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je danas da će pokušati da ubedi ruskog predsednika Vladimira Putina da podrži težnje za održavanje referenduma o nezavisnosti RS.

- O tome je razgovarano i ranije, ali je Putin uvek podržavao Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH. Tako je bilo i posljednji put kada smo razgovarali, ali mnogo toga se promenilo od tada. Pokušaću da ga ubedim da podrži naš stav. Ne znam da li ću uspeti, ali ću svakako o tome govoriti - rekao je Dodik. Dodik je, u intervjuu za ruski servis Bi-Bi-Sija, rekao da je referendum legitimna mogućnost da narod iskaže mišljenje o važnim pitanjima, dodavši da