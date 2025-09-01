"Pokušaću da ga ubedim": Dodik planira razgovor sa Putinom: Zamoliće ga samo jednu stvar

Blic pre 3 sata
"Pokušaću da ga ubedim": Dodik planira razgovor sa Putinom: Zamoliće ga samo jednu stvar

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je danas da će pokušati da ubedi ruskog predsednika Vladimira Putina da podrži težnje za održavanje referenduma o nezavisnosti RS.

- O tome je razgovarano i ranije, ali je Putin uvek podržavao Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH. Tako je bilo i posljednji put kada smo razgovarali, ali mnogo toga se promenilo od tada. Pokušaću da ga ubedim da podrži naš stav. Ne znam da li ću uspeti, ali ću svakako o tome govoriti - rekao je Dodik. Dodik je, u intervjuu za ruski servis Bi-Bi-Sija, rekao da je referendum legitimna mogućnost da narod iskaže mišljenje o važnim pitanjima, dodavši da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dodik: Pokušaću da ubedim Putina da podrži naš stav o referendumu o nezavisnosti RS

Dodik: Pokušaću da ubedim Putina da podrži naš stav o referendumu o nezavisnosti RS

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRepublika SrpskaReferendumMilorad Dodik

Balkan, najnovije vesti »

"Pokušaću da ga ubedim": Dodik planira razgovor sa Putinom: Zamoliće ga samo jednu stvar

"Pokušaću da ga ubedim": Dodik planira razgovor sa Putinom: Zamoliće ga samo jednu stvar

Blic pre 3 sata
Dodik: Pokušaću da ubedim Putina da podrži naš stav o referendumu o nezavisnosti RS

Dodik: Pokušaću da ubedim Putina da podrži naš stav o referendumu o nezavisnosti RS

Danas pre 4 sati
Vozač belog kombija mamio devojčice?! Majke: Verovatno je dečja mašta

Vozač belog kombija mamio devojčice?! Majke: Verovatno je dečja mašta

Kurir pre 2 sata
Horor na Manjači: Devojka izbola momka za točilicom

Horor na Manjači: Devojka izbola momka za točilicom

Večernje novosti pre 2 sata
(Video) "u sebi je imala kilu i po gnoja": Otac Džejle (16) koja je umrla posle zubara otkrio nove detalje: "Lažirao je…

(Video) "u sebi je imala kilu i po gnoja": Otac Džejle (16) koja je umrla posle zubara otkrio nove detalje: "Lažirao je sterilizaciju, sve joj se slilo na srce i pluća"

Blic pre 3 sata