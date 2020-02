Znoji se i kašlje: Snimak iranskog zvaničnika koji je oboleo od koronavirusa obišao ceo svet (video)

Kurir pre 2 sata

Iranski zamenik ministra zdravlja, Iradž Harirči, oboleo je od koronavirusa i sada se nalazi u karantinu, a ono što je privuklo najviše pažnje je snimak na kome se vidi koliko mu je bilo loše.

On se na konferenciji za medije, preznojavao, brisao nos, a u jednom intervjuu je i kašljao. Ni u jednoj prilici nije nosio zaštitnu masku. Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who is infected with #CoronaVirus had a joint presser along with spokesman of the government Rabiei yesterday among journalists. A footage published earlier had raised suspicion that he might had been infected with the virus. pic.twitter.com/IWKsga06SC — Abas Aslani (@AbasAslani)