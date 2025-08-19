Tramp rekao da će zvati Putina posle sastanka sa Zelenskim i Evropljanima

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da će razgovarati sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom, sa kojim se sastao u petak na Aljasci, posle sastanka sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima u Beloj kući. „Obavićemo telefonski razgovor odmah posle ovih sastanaka danas.

Možda ćemo imati trilateralni sastanak, a možda i nećemo“, rekao je američki predsednik, obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu zajedno sa ukrajinskim predsednikom. Tramp je tokom sastanka sa ukrajinskim predsednikom rekao da prekid vatre nije neophodan za okončanje sukoba u Ukrajini. „Ne mislim da nam je potreban prekid vatre. Znam da bi to moglo biti dobro, ali takođe razumem zašto strateški jedna ili druga zemlja možda to ne želi“, rekao je Tramp dok je