Municija zaostala iz izraelsko-iranskog rata eksplodirala i ubila jednu osobu

Blic pre 1 sat
Municija zaostala iz izraelsko-iranskog rata eksplodirala i ubila jednu osobu

Municija zaostala iz rata Izraela i Irana u junu ove godine eksplodirala je danas na zapadu Irana i ubila jednu osobu, izvestila je državna iranska novinska agencija Irna.

U izveštaju se navodi da je "neeksplodirana municija cionističkog režima" eksplodirala u blizini grada Bejranšahra u provinciji Lorestan na zapadu Irana, prenosi Tajms of Izrael. "Incident je rezultirao smrću jedne osobe i ranjavanjem devet ljudi", navodi se u izveštaju agencije koja je citirala saopštenje Iranske revolucionarne garde. Tokom dvanaestodnevnog rata između Izraela i Irana poginulo je više od 1.000 ljudi, uključujući visoke iranske vojne komandante i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Municija zaostala iz izraelsko-iranskog rata eksplodirala Ima mrtvih

Municija zaostala iz izraelsko-iranskog rata eksplodirala Ima mrtvih

Alo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzrael

Svet, najnovije vesti »

Skandal trese dvorac: Prestolonaslednikov pastorak pred sudom zbog optužbi za silovanje

Skandal trese dvorac: Prestolonaslednikov pastorak pred sudom zbog optužbi za silovanje

Blic pre 26 minuta
(Foto): Objavljen dosad nikad viđen prizor Marsa: Nove fotografije snimljene pod vedrim nebom, jedno je misterija za naučnike

(Foto): Objavljen dosad nikad viđen prizor Marsa: Nove fotografije snimljene pod vedrim nebom, jedno je misterija za naučnike

Blic pre 36 minuta
Katastrofa u gazi! Oglasio se UNHCHR: Rizik od gladi prisutan svuda u Pojasu Gaze

Katastrofa u gazi! Oglasio se UNHCHR: Rizik od gladi prisutan svuda u Pojasu Gaze

Blic pre 1 sat
Kolumbijski farmer otkrio 600 miliona dolara na svojoj farmi

Kolumbijski farmer otkrio 600 miliona dolara na svojoj farmi

RTV pre 2 sata
Mark Rute potvrdio: Evo gde će biti održan NATO samit sledeće godine

Mark Rute potvrdio: Evo gde će biti održan NATO samit sledeće godine

Blic pre 2 sata