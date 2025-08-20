Municija zaostala iz izraelsko-iranskog rata eksplodirala Ima mrtvih

Alo pre 3 sata
Municija zaostala iz rata Izraela i Irana u junu ove godine eksplodirala je danas na zapadu Irana i ubila jednu osobu, izvestila je državna iranska novinska agencija Irna.

U izveštaju se navodi da je "neeksplodirana municija cionističkog režima" eksplodirala u blizini grada Bejranšahra u provinciji Lorestan na zapadu Irana, prenosi Tajms of Izrael. "Incident je rezultirao smrću jedne osobe i ranjavanjem devet ljudi", navodi se u izveštaju agencije koja je citirala saopštenje Iranske revolucionarne garde. Tokom dvanaestodnevnog rata između zraela i Irana poginulo je više od 1.000 ljudi, uključujući visoke iranske vojne komandante i
