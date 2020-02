U Hrvatskoj i treći slučaj koronavirusa, zaražen muškarac koji radi u Italiji

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U Hrvatskoj je potvrđen treći slučaj zaraze koronavirusom, saopštio je večeras Štab civilne zaštite.

Reč je o muškarcu koji radi u Parmi u Italiji. On je smešten u bolnici u Rijeci. U karantinu u Zagrebu nalaze se dva brata kod kojih je ranije potvrđen koronavirus i obojica imaju blage simptome bolesti. Jedan od njih je protekle sedmice od 19. do 21. februara s devojkom boravio u Milanu na utakmici Lige prvaka, a zaposlen je u Eriksonu Nikola Tesla u Zagrebu. Pošto je on prošlog petka, po povratku iz Milana, bio na poslu, svi zaposleni te firme do daljeg će raditi