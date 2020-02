Delovi Novog Sada, Veternika i Rumenke bez vode

Radio 021 pre 2 sata | 021.rs

Delovi Novog Sada, Veternika i Rumenke nemaju vode zbog havarija.

NOVI SAD Bez vode će do 14 časova biti ulica Vojislava Jovanovića Maramba. RUMENKA Ulica Dositeja Obradovića i okolne ulice bez vode će biti do 14 časova. VETERNIK Veternička i Dunavska ulica bez vode će biti do 12 časova. Kako navode u "Vodovodu", postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. Autor: 021.rs