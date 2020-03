Raste broj zaraženih koronavirusom u Nemačkoj, prvi slučaj u Ukrajini

RTS pre 1 sat

Broj zaraženih novim koronavirusom u Nemačkoj porastao je na 188, dok je i Ukrajina prijavila prvi slučaj.

U Nemačkoj je 13 od 16 saveznih država prijavilo slučajeve koronavirusa, ali do sada nije bilo smrtnih slučajeva. I Ukrajina je prijavila prvi slučaj zaraze, a reč je o čoveku koji je u zemlju došao iz Italije, preko Rumunije. On je hospitalizovan u subotu u gradu Černivtsi, na zapadu Ukrajine, javlja Rojters. U Velikoj Britaniji je do sada prijavljeno 39 slučajeva, a ta zemlja će danas otkriti plan borbe protiv epidemije. U Rumuniji se 42 osobe nalaze u karantinu,