Grci suzavcem i granatama na migrante: Ponovo haos na granici sa Turskom (video)

Kurir pre 17 minuta

Grčke vlasti ispalile su u sredu ujutru suzavac i omamljujuće granate kako bi odbile navalu migranata koji žele da uđu u zemlju iz Turske, nakon što je Ankara izjavila da će otvoriti svoje granice za sve one koji žele da je pređu.

Sukobi su nastali blizu pograničnog sela Kastaniesa, duž ograde na granici sa Turskom, koja prati kopnenu liniju do reke Evros. Heavy attack with chemical weapons against Greek police officers fired by the Turkish side of #Erdogan's security forces