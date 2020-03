Preminulo ukupno 148 ljudi od virusa korona u Italiji

Radio 021 pre 23 minuta | Beta

U Italiji je do danas 3.296 osoba obolelo od virusa korona, a 148 njih je umrlo, prenose italijanski mediji zvanične podatke.

Od virusa korona 414 ljudi se do sada izlečilo. U odnosu na juče, broj obolelih je povećan za 590 ljudi. Do sada je izlečeno 10,7 odsto obolelih, a preminulo je 3,8 odsto njih, preciziralo je Ministarstvo zdravlja. Zdravstveni zvaničnici međutim navode da u bolnicama nema nikakvih kritičnih situacija, iako su, pogotovo u Lombardiji, one opterećene pacijentima. Vlada je juče donela odluku o zatvaranju svih škola i univerziteta do 15. marta, a danas je ministarstvo