Vučić: Ukoliko bude opasnosti od migranata, granice će biti zatvorene u roku od 12 sati

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će granice Srbije biti zatvorene u roku od 12 sati, ukoliko bude opasnosti od migrantske krize.

"Uvek smo pokazivali solidarnost prema migrantima, ali da budemo žrtva - jedina? - i da mislimo da to treba da budu zemlje Zapadnog Balkana - to se neće desiti", rekao je Vučić nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju novog postrojenja nemačke kompanije Brose. Potvrdio je da je izdao nalog bezbedonosnim službama da pripreme planove za "hermetičko zatvaranje" granica Srbije u slučaju da dođe do ugrožavanja Srbije "najezdom migranata". Vučić o prvom slučaju