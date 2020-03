Sumnja se da je ovde poznati lekar zlostavljao devojčicu (12): Primoravao ju je na gadosti i za to joj davao novac, poznaje je od njene 10 godine? (foto)

Večernje novosti pre 11 sati | Novosti Online

U Novom Sadu je, zbog sumnje da je obljubio 12-godišnju devojčicu, uhapšen poznati specijalista sudske medicine Šandor Takač

U Novom Sadu je, zbog sumnje da je obljubio 12-godišnju devojčicu, uhapšen poznati specijalista sudske medicine Šandor Takač (66). On je uhapšen u naselju Lipov gaj, gde živi. Prve dokaze da je 12-godišnju devojčicu primoravao na seksualne odnose i za to joj davao novac, policiji je dostavio Igor Jurić, osnivač fondacije "Tijana Jurić". Prema nezvaničnim informcijama do kojih je došao Pink.rs, Takač devojčicu poznaje od 2018, kada je imala samo 10 godina. U