Srbi u Preocu: Policija da otkrije ko piše preteće grafite

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

KOSOVSKA MITROVICA: Nije prošlo ni mesec dana od prethodne provokacije sa grafitima tzv. OVK u Preocu kod Gračanice, a Srbi iz tog sela jutros su ugledali novu sličnu poruku iscrtanu na pomoćnom objektu škole "Miladin Mitić", prenosi Kosovo online.

Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović apeluje na meštane Preoca da ostanu mirni i ponavlja da počinioci moraju biti pronađeni. "Niko nije očekivao da će se to desiti posle mnogih apela koje smo uputili policiji i svim nadležnim organima koji je trebalo da se bave time i da do sada pronađu počinioce. Meštani su opet uznemireni, ali zasigurno nas ovo neće uplašiti. Zasigurno nećemo da prestanemo da apelujemo do onog dana kada budu pronađeni počinioci ovakvih