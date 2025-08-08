Dve godine zabrane ulaska na: KiM i 3.000 evra Pomoćniku direktora Kancelarije za KiM Igoru Popoviću sud odredio kaznu na sporazumnom ročištu (video)

Blic pre 42 minuta
Dve godine zabrane ulaska na: KiM i 3.000 evra Pomoćniku direktora Kancelarije za KiM Igoru Popoviću sud odredio kaznu na…

Pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Igoru Popoviću, optuženom za navodno krivično delo "izazivanje razdora i netrpeljivosti“, sudija Osnovnog suda na sporazumnom ročištu o priznavanju krivice, odredio je kaznu od 3.000 evra i dve godine zabrane ulaska na Kosovo.

Popović je dobrovoljno priznao krivicu koja mu se stavlja na teret. Tužiteljka je istakla da je sporazum postignut u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. Tužilaštvo je zahtevalo kaznu od šest meseci zatvora, koja je preinačena u novčanu od 3.000 evra, deportaciju i zabranu ulaska na Kosovo u naredne dve godine. Advokat Miloš Delević istakao je da ostaju pri sporazumu sa tužilaštvom. Prema navodima tužilaštva, Popović je namerno podsticao i javno širio mržnju i
Ključne reči

KosovoVlada SrbijeTužilaštvoMetohijaKosovo i Metohija

Vučić: Japan potvrdio učešće na Ekspu 2027, najveći broj zemalja učesnica na specijalizovanom Ekspu

Vučić: Japan potvrdio učešće na Ekspu 2027, najveći broj zemalja učesnica na specijalizovanom Ekspu

RTV pre 2 minuta
