Sud u Prištini: Igoru Popoviću novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na Kosovo i Metohiju; Popović: Nema nikakvog sporazuma s pravosuđem Aljbina Kurtija

PRIŠTINA - Pomoćnik direktora Kancelarije za KiM Igor Popović, koji je danas, nakon izrečene presude zbog izjave na parastosu Srbima u Orahovcu sredinom jula, proteran sa Kosova i Metohije, poručio je da ne priznaje nikakvu krivicu za ono što je rekao u Orahovcu i da nema nikakvog sporazuma sa pravosuđem Aljbina Kurtija.

''Upravo sam prešao administrativni prelaz. Iza mene je težak period, ali ništa teži od onog koji prolaze i ostali Srbi koji su na pravdi Boga utamničeni. Odmah da se razumemo, nikakvog ovde sporazuma sa Kurtijevim pravosuđem nema, jer ja ne priznajem nikakvu krivicu za ono što sam rekao, naveo je za Kosovo onlajn Popović kome je Osnovni sud u Prištini danas izrekao kaznu od 3.000 evra i zabranu ulaska dve godine na KiM zbog izjave na parastosu Srbima u Orahovcu