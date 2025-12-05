Srbija je u stanju truljenja, fašizacija je nužna posledica

Vlast stalno otvara nove probleme da bi sprovodila neograničenu korupciju. Da bi to bilo moguće ukidaju se sve demokratske procedure, zamrzavaju zakoni i Ustav, ukidaju institucije, nestaje pravosuđe, zatvaraju se mediji, rastura opozicija, guše obrazovanje i kultura. I onda nasilje postaje neminovno, a to je onda poraz društva

Dubravka Stojanović, istoričarka i profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, bila je prošle nedelje jedan od učesnika tribine u Novom Pazaru, organizovane povodom Dana oslobođenja ovog grada u Drugom svetskom ratu, na kojoj je bilo upravo reči o refleksijama antifašističke borbe. I ne znajući da predavanje priprema pozivajući se na Umberta Eka i njegov esej UR-fašizam kako bi što bolje definisala termine fašizma i antifašizma u društvu danas, naša pitanja bila