Objavljen video kako turska vojska uklanja ogradu na granici, trenutno mirno

Grčka vlada u nedelju je objavila noćni videosnimak s granice na kojem se navodno vidi kako tursko vojno vozilo uklanja ogradu. Reporter N1 javlja da je na grčko-turskoj granici danas mirno, za razliku jučerašnjeg dana.

Izvor: N1 A Turkish armoured vehicle with a rope attached to it was reportedly trying to pull down the Greek border fence this evening #Turkey #Greece pic.twitter.com/2lW3QuFypL Vozilo namenjeno nadzoru granice uklonilo je ogradu uz pomoć kabla, objavila je vlada u Atini, dok rastu tenzije između dve države zbog migranata koji se nalaze na tursko-grčkoj granici. Barijera na granici je već bila oštećena zahvaljujući migrantima koji je seku pri pokušaju ulaska u