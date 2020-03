Tači: Kosovo nema vremena ni za čije hirove

Vesti online pre 2 sata | Kosovo online

„Kosovo nema vremena ni za čije hirove, potrebno nam je jedinstvo“, rekao je Hašim Tači na konferenciji za novinare posle celodnevnih sastanaka sa liderima političkih partija, komentarišući to što se jedino lider Samoopredeljenja i premijer Kosova Aljbin Kurti nije odazvao njegovom pozivu, iako je prethodno potvrdio da će doći.

Tači je rekao da će se sastati sa premijerom Kurtijem u narednom periodu, kada god on misli da je to neophodno. On je naveo da je danas informisao lidere političkih partija o svom nedavnom boravku u SAD i sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, napominjući da je dobio njihovu podršku za procese kroz koje Kosovo prolazi. Tači je zahvalio pojedinim političkim partijama na konstruktivnosti, među ostalima DSK-u i Srpskoj listi. – Da bih proširio politički