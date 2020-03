Vesti online pre 6 sati

Košarkaši Partizana su rezultatom 102:88 pobedili Mega Bemaks u utakmici 26. kola ABA lige i tako „overili“ prvo mesto na kraju regularnog dela takmičenja.

Zanimljivo, ovo je prvi put, posle 2011. godine, da crno-beli zauzimaju vodeće mesto posle regularnog dela. For the first time since 2011, @PartizanBC will finish the #ABALiga regular season at the 1st place! Congratulations!