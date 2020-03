Trampov sin podržao senatora: Vreme je da sa Kosova vratimo američke trupe

Vesti online pre 2 sata | Sputnjik, Vesti online

Donald Tramp Junior objavio je da se slaže da se američke trupe vrate sa Kosova.

Sin predsednika SAD Donald Tramp Junior složio se sa navodima američkog senatora Dejvida Perdua da SAD treba da preispitaju svoje prisustvo na Kosovu ako Priština ne ukine takse na robu iz Srbije i BiH. Tramp Junior je na Tviteru napisao: „Slažem se. Na Kosovu je naših 650 vojnika. Vreme je da se vrate. Agree. There are 650 US troops in Kosovo. Time to bring them home. https://t.co/gKaQHAkyL5 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 10, 2020 Prethodno je navode