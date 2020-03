U nedelju još hladnije

Radio 021 pre 59 minuta | Weather2umbrella

U Novom Sadu u nedelju oblačno i još hladnije, ali uglavnom suvo.

Krajem dana razvedravanje, pa se u toku večeri očekuje vedro. Duvaće umeren do pojačan severni i severoistočni vetar, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura 3°C, maksimalna dnevna 11°C. Narednih dana sunčano i toplije, ali se početkom sedmice ujutru očekuje slab mraz. Maksimalna temperatura u ponedeljak do 12°C, a od utorka do petka od 15 do 19°C. U ponedeljak će duvati jaka košava. Autor: Weather2umbrella