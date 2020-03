Noćas nije bilo novih uzoraka za testiranje na koronu

IndeksOnline pre 35 minuta

BEOGRAD – U Srbiji tokom noći nije bilo novih usoraka za testiranje na korona virus, saopštilo je jutros Ministarstvo zdravlja na sajtu Kovit 19.

Do sinoć u 20. 00 sati registrovano je ukupno 46 potvrđenih slučajeva virusa Kovid 19., a do osam jutros nije bilo novih usporaka za testiranje. Inače, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Insituta Torlak do sada je testirano ukupno 268 osoba koje su ispunjavale kritetrijume definicije slučaja. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar saopštio je sinoć da je juče juče u Srbiji testirano 12 ljudi i da je pet bilo pozitivno, a od njih dvoje je hospitalizovano, a troje je