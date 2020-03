Epidemiolog Predrag Kon: "Korona virus u Srbiji u cirkulaciji, za par nedelja može da se očekuje ozbiljan skok obolelih, ne zna se kako će toplije vreme uticati"

Večernje novosti pre 37 minuta | Novosti Online

Ako u narednim nedeljama ne dođe do eksponencijalnog porasta obolelih od korona virusa, znači da preduzete mere daju rezultate. Kaže epidemiolog Predrag Kon i dodje da sa njima treba nastaviti, "Ako smo ovih, prvih dana, imali prosečno pet, šest obolelih dnevno, i ako ne 'skočimo' na duplo ili tri puta više u jednom danu u drugoj nedelji došli smo do nekog željenog rezultata u prve dve nedelje", rekao je Kon u emisiji "Osvrt" na TV B92. On je istakao da je važno da