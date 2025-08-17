Upozorenja RHMZ-a na intenzivne pljuskove sa grmljavinom i gradom u zapadnoj Srbiji i Vojvodini

Naslovi.ai pre 2 sata

RHMZ izdao hitna upozorenja za zapadnu Mačvu, Bačku i okolna područja zbog jakih pljuskova, grmljavine i grada tokom poslepodneva.

Nakon višednevnog toplotnog talasa, u Srbiji se očekuje postepeni pad temperatura sa maksimalnim vrednostima od 28 do 33 stepena, dok će jutarnje temperature biti između 15 i 23 stepena. Promenljivo vreme donosi smenu sunčanih intervala i oblaka. Blic Telegraf Mondo Glas Zaječara

U većini delova Srbije predviđeni su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češći posle podne i uveče, naročito na severu i zapadu zemlje. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode, uključujući lokalnu pojavu sugradice i grada, posebno u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji. Vetar će biti slab do umeren, sa povremenim jakim severnim i severozapadnim udarima. N1 Info RTS Mondo Blic

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na potencijalno opasno vreme zbog kiše, pljuskova i grmljavine, kao i zbog visokih temperatura u nekim delovima Srbije. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare. Blic Nova Radio 021

Za Niš se najavljuje promenljivo oblačno i svežije jutro sa mogućnošću kratkotrajne kiše, dok će tokom dana biti sunčanih perioda. Kasnije popodne i uveče očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, uz povremeno jak severni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 19 stepeni, a maksimalna dnevna do 32 stepena. Glas juga

Meteorolog Ivan Ristić najavio je da osveženje sa kišom traje do četvrtka, nakon čega se očekuje kratkotrajni toplotni talas sa temperaturama preko 35 stepeni, uključujući i Beograd gde bi temperatura mogla dostići 37 stepeni. Nakon toga, u petak se ponovo očekuju oblaci, kiša i osetan pad temperature. Alo Euronews

