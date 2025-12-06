Matić: Presuda Andrijani Nešić presedan, iako je napravljen niz krivičnih dela

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara Veran Matić istakao je da je presuda kojom se urednici portala Večernjih novosti Andrijani Nešić zabranjuje urednički posao na godinu dana presedan.

On je u izjavi za Dnevnik televizije Nova S naveo da smo i do sada imali situacije da su vođene užasne kampanje blaćenja i govora mržnje protiv drugačije mislećih, ali da nikad nismo imali ovakvu presudu, piše ANEM. Kako je dodao, pominjalo se da joj je zabranjeno da se bavi novinarskim poslom, što nije tačno, već se zabrana odnosi na urednički posao. Ona, prema njegovim rečima, snosi veći stepen odgovornosti, i za tekstove drugih autora, odnosno ona je ta koja