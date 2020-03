U Leskovcu ne rade šalteri, skraćeno radno vreme ugostiteljskih objekata

Južne vesti pre 41 minuta | B. S. Južne vesti

Nakon što je većina opština na jugu uvela mere kako bi usporili širenje virusa korona, zasedao je i Gradski štab za vanredne situacije u Leskovcu.

Šalteri Uslužnog centra će do daljeg biti zatvoreni, javna preduzeća redukovaće broj ljudi koji dolaze na posao, a kafići, igraonice i restorani radiće skraćeno - od 8 do 18 sati. Leskovčani u narednom periodu neće moći da idu u teretane, sportske hale, a stariji ni u dnevne centre za druženje. U kafićima je dozvoljen boravak do 50 ljudi, a inspekcija će kontrolisati da li se ova mera poštuje. Radnim danima važiće subotnji red vožnje, a biće organizovan i sastanak