Danas toplije i sunčano, temperatura do 18 stepeni

Blic pre 2 sata | Tanjug

Jutro u Srbiji će danas, prema prognozi meteorologa, biti hladno sa slabim mrazem.

Tokom dana će biti pretežno sunčano i toplije, sa temperaturom i do 18 stepeni Celzijusa. Jutro će biti hladno sa slabim mrazem, a ponegde u centralnoj i južnoj Srbiji i sa slabim mrazem na visini od dva metra, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Sredinom dana i posle podne na severu i istoku prolazno umereno naoblačenje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus tri do pet, najviša dnevna od 15 do 18 stepeni, saopštio je