Sutra jutro hladno, preko dana sunčano i toplije

Novi magazin pre 4 sata | Beta

U Srbiji će sutra jutro biti hladno sa mrazem, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i malo toplije.

Duvaće slab vetar, promenljivog smera. Najniža temperatura biće od minus dva do šest stepeni, a najviša od 16 do 20. U Beogradu će takođe jutro biti hladno dok će preko dana biti sunčano i toplije. Najniža temperatura biće od tri do šest, a najviša oko 19 stepeni. Isto vreme biće i u petak i subotu. U nedelju ujutru i pre podne na severu i zapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje i zahlađenje, mestimično sa kišom, a na