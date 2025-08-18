Sutra sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedava Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavaće sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost u utorak u 10 časova u Palati Srbija, saopšteno je iz kabineta.

Nije, međutim, saopšteno šta će biti tema zasedanja. Poslednja sednica Saveta za nacionalnu bezbednost održana je 2. avgusta, nakon što je predsednik RS Milorad Dodik osuđen pravosnažno na godinu dana zatvora i šestogodišnju zabranu obavljanja političkih funkcija, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Hapšenje 12 osoba u vezi sa korupcijom na projektu rekonstrukcije pruge Novi Sad - Subotica, nije bilo tema tadašnjeg Saveta za nacionalnu bezbednost, ali je