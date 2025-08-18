Sutra sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedava Vučić

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Sutra sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedava Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavaće sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost u utorak u 10 časova u Palati Srbija, saopšteno je iz kabineta.

Nije, međutim, saopšteno šta će biti tema zasedanja. Poslednja sednica Saveta za nacionalnu bezbednost održana je 2. avgusta, nakon što je predsednik RS Milorad Dodik osuđen pravosnažno na godinu dana zatvora i šestogodišnju zabranu obavljanja političkih funkcija, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Hapšenje 12 osoba u vezi sa korupcijom na projektu rekonstrukcije pruge Novi Sad - Subotica, nije bilo tema tadašnjeg Saveta za nacionalnu bezbednost, ali je
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva

Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva

Vesti online pre 41 minuta
Sutra sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedavaće predsednik države

Sutra sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedavaće predsednik države

Moj Novi Sad pre 51 minuta
Dodik o odbijenoj žalbi Suda BiH: Ja sam predsednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete

Dodik o odbijenoj žalbi Suda BiH: Ja sam predsednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete

Euronews pre 6 minuta
Sud BiH odbio žalbu na odluku CIK-a o mandatu predsednika RS; Dodik: Referendum u septembru

Sud BiH odbio žalbu na odluku CIK-a o mandatu predsednika RS; Dodik: Referendum u septembru

RTS pre 1 sat
Dodik najavio glasanje o nezavisnosti, a to nije prvi put: Ovo su svi njegovi fantomski referendumi

Dodik najavio glasanje o nezavisnosti, a to nije prvi put: Ovo su svi njegovi fantomski referendumi

Nova pre 1 sat
"Izabrao me narod, neće me smenjivati strana vlada!" Dodik očitao bukvicu ludacima iz Sarajeva: Ja sam predsednik Republike…

"Izabrao me narod, neće me smenjivati strana vlada!" Dodik očitao bukvicu ludacima iz Sarajeva: Ja sam predsednik Republike Srpske

Večernje novosti pre 1 sat
Vučić sutra predsedava sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost

Vučić sutra predsedava sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSuboticaNovi SadPredsednik SrbijekorupcijaMilorad Dodik

Balkan, najnovije vesti »

"Ja sam predsednik Srpske, vi pišite šta: Hoćete!" Oglasio se Dodik nakon što mu je odbijena žalba: "Neće me smenjivati strana…

"Ja sam predsednik Srpske, vi pišite šta: Hoćete!" Oglasio se Dodik nakon što mu je odbijena žalba: "Neće me smenjivati strana vlada"

Blic pre 1 minut
Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva

Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva

Vesti online pre 41 minuta
Sutra sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedavaće predsednik države

Sutra sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedavaće predsednik države

Moj Novi Sad pre 51 minuta
Dodik o odbijenoj žalbi Suda BiH: Ja sam predsednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete

Dodik o odbijenoj žalbi Suda BiH: Ja sam predsednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete

Euronews pre 6 minuta
Sud BiH odbio žalbu na odluku CIK-a o mandatu predsednika RS; Dodik: Referendum u septembru

Sud BiH odbio žalbu na odluku CIK-a o mandatu predsednika RS; Dodik: Referendum u septembru

RTS pre 1 sat