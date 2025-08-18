Dodik: Neću poštovati odluku, ostajem predsednik Republike Srpske

Nedeljnik pre 2 sata
Dodik: Neću poštovati odluku, ostajem predsednik Republike Srpske

Milorad Dodik, kome je danas pravosnažno oduzet mandat predsednika Republike Srpske (RS), izjavio je da neće poštovati tu odluku i da ostaje predsednik tog entiteta BiH. „Neću poštovati.

Poštovaću volju srpskog naroda. Bili ste bahati i osioni, a očekujete da ja budem pokoran. Neću biti. Ja sam predsednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete. Izabrao me je narod, neće me smenjivati strana vlada“, objavio je Dodik društvenoj mreži Iks (X). Dodao je da oni koji su doneli tu odluku „nisu poštovali Ustav BiH, Ustav RS zakon“, a da on, kako je naveo, „treba da poštujem njihovo nepoštovanje svega“. „Vi terajte po svome, mi ćemo po svome. Nadam se
