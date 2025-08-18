Dodik: Neću poštovati odluku, ostajem predsednik Republike Srpske

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Dodik: Neću poštovati odluku, ostajem predsednik Republike Srpske

Milorad Dodik, kome je danas pravosnažno oduzet mandat predsednika Republike Srpske (RS), izjavio je da neće poštovati tu odluku i da ostaje predsednik tog entiteta BiH. "Neću poštovati.

Poštovaću volju srpskog naroda. Bili ste bahati i osioni, a očekujete da ja budem pokoran. Neću biti. Ja sam predsednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete. Izabrao me je narod, neće me smenjivati strana vlada", objavio je Dodik društvenoj mreži Iks (X). Dodao je da oni koji su doneli tu odluku "nisu poštovali Ustav BiH, Ustav RS zakon", a da on, kako je naveo, "treba da poštujem njihovo nepoštovanje svega". "Vi terajte po svome, mi ćemo po svome. Nadam se
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Profesor Milan Blagojević za Euronews Srbija: Milorad Dodik prestao biti predsednik Republike Srpske 12. juna 2025.

Profesor Milan Blagojević za Euronews Srbija: Milorad Dodik prestao biti predsednik Republike Srpske 12. juna 2025.

Euronews pre 7 minuta
Dodik: Neću poštovati odluku, ostajem predsednik Republike Srpske

Dodik: Neću poštovati odluku, ostajem predsednik Republike Srpske

Nedeljnik pre 52 minuta
Dodik: Neću poštovati odluku, ostajem predsednik Republike Srpske

Dodik: Neću poštovati odluku, ostajem predsednik Republike Srpske

Novi magazin pre 1 sat
Dodik: Neću poštovati odluku, ostajem predsednik Republike Srpske

Dodik: Neću poštovati odluku, ostajem predsednik Republike Srpske

Radio 021 pre 37 minuta
"Ja sam predsednik Srpske, vi pišite šta: Hoćete!" Oglasio se Dodik nakon što mu je odbijena žalba: "Neće me smenjivati strana…

"Ja sam predsednik Srpske, vi pišite šta: Hoćete!" Oglasio se Dodik nakon što mu je odbijena žalba: "Neće me smenjivati strana vlada"

Blic pre 1 sat
Sutra sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedavaće predsednik države

Sutra sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedavaće predsednik države

Moj Novi Sad pre 2 sata
Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva

Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaMilorad Dodik

Balkan, najnovije vesti »

Profesor Milan Blagojević za Euronews Srbija: Milorad Dodik prestao biti predsednik Republike Srpske 12. juna 2025.

Profesor Milan Blagojević za Euronews Srbija: Milorad Dodik prestao biti predsednik Republike Srpske 12. juna 2025.

Euronews pre 7 minuta
Dodik: Neću poštovati odluku, ostajem predsednik Republike Srpske

Dodik: Neću poštovati odluku, ostajem predsednik Republike Srpske

N1 Info pre 1 sat
Dodik: Neću poštovati odluku, ostajem predsednik Republike Srpske

Dodik: Neću poštovati odluku, ostajem predsednik Republike Srpske

Nedeljnik pre 52 minuta
Došlo se do kraja: Ovo je sada jedini način da se odbrani Republika Srpska!

Došlo se do kraja: Ovo je sada jedini način da se odbrani Republika Srpska!

Sputnik pre 32 minuta
Milatović uputio zahvalnice Vučiću i liderima regiona na pomoći u gašenju požara

Milatović uputio zahvalnice Vučiću i liderima regiona na pomoći u gašenju požara

RTS pre 1 sat