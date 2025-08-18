Dodik više nije predsednik Republike Srpske? Sud BiH odbio žalbu, on najavljuje referendum

Blic pre 15 minuta
Dodik više nije predsednik Republike Srpske? Sud BiH odbio žalbu, on najavljuje referendum

Apelaciono odeljenje Suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Milorada Dodika na odluku Centralne izborne komisije (CIK) kojom mu je oduzet mandat predsednika Republike Srpske. Na taj način, kako pišu sarajevski mediji, Dodik i zvanično više nije na toj funkciji, a CIK je dužan da raspiše prevremene izbore za predsednika entiteta.

Inače, CIK je ranije doneo odluku o prestanku njegovog mandata, ali ona je mogla stupiti na snagu tek nakon pravosnažnosti, odnosno potvrde Apelacionog odeljenja Suda BiH. Današnjom odlukom pravosnažno je utvrđeno da Dodik više ne obavlja funkciju predsednika RS-a, piše Klix.ba. Iako su Dodikovi advokati tvrdili da postoje pravni razlozi za poništenje odluke, sud je odbacio njihovu žalbu. Time je otklonjena i poslednja prepreka da se raspišu prevremeni izbori u
RTV pre 14 minuta
Nedeljnik pre 14 minuta
N1 Info pre 15 minuta
NIN pre 5 minuta
Dodik: Neću se povući, referendum krajem septembra

Dodik: Neću se povući, referendum krajem septembra

Euronews pre 10 minuta
Kurir pre 14 minuta
Euronews pre 19 minuta
Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBosna i HercegovinaReferendumMilorad DodikIzbori

NIN pre 15 minuta
RTV pre 4 minuta
RTV pre 14 minuta
Danas pre 14 minuta
Blic pre 15 minuta