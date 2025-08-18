Dodik više nije predsednik Republike Srpske? Sud BiH odbio žalbu, on najavljuje referendum

Apelaciono odeljenje Suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Milorada Dodika na odluku Centralne izborne komisije (CIK) kojom mu je oduzet mandat predsednika Republike Srpske. Na taj način, kako pišu sarajevski mediji, Dodik i zvanično više nije na toj funkciji, a CIK je dužan da raspiše prevremene izbore za predsednika entiteta.

Inače, CIK je ranije doneo odluku o prestanku njegovog mandata, ali ona je mogla stupiti na snagu tek nakon pravosnažnosti, odnosno potvrde Apelacionog odeljenja Suda BiH. Današnjom odlukom pravosnažno je utvrđeno da Dodik više ne obavlja funkciju predsednika RS-a, piše Klix.ba. Iako su Dodikovi advokati tvrdili da postoje pravni razlozi za poništenje odluke, sud je odbacio njihovu žalbu. Time je otklonjena i poslednja prepreka da se raspišu prevremeni izbori u