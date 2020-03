Ovako ćemo živeti dok traje korona! 15 mera koje su stupile na snagu

Pravda pre 48 minuta | Srpski Telegraf

Život u Srbiji od juče se odvija po potpuno novim pravilima. Uz zabranu izlaska iz kuće za sve penzionere, opšte zabrane kretanja od 20 časova do pet ujutru i ostale mere koje su stupile na snagu, menja se i radno vreme firmi, trgovina, ustanova, ugostiteljskih objekata.

Kompanija "Lidl" obavestila je potrošače da će zbog novonastale situacije radno vreme svih njihovih prodavnica do daljeg biti od osam do 18 časova svakog dana. Skraćeno je i radno vreme tržnih centara i lokala i supermarketa u njima. Gradske pijace u Beogradu radiće po izmenjenom režimu svakodnevno od osam do 15 časova. Kraće će raditi i banke, dok će pošte koje su dosad radile tokom celog dana biti otvorene od 10 do 17 časova, subotom od 10 do 14. One koje rade