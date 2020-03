Vođa grupe u2 objavio pesmu posvećenu novom virusu koji hara planetom: Bona inspirisali Italijani

Večernje novosti pre 2 sata | V. M. P.

"Let your love be known" je nastala za klavirom, samo sat vremena pre nego što ju je postavio na društvene mreže

FRONTMEN irske rok grupe U2 Bono Voks (59) objavio je u utorak, na Dan svetog Patrika, pesmu "Let your love be known", inspirisanu Italijanima koji, zbog korone, u kućnom karantinu pevaju jedni drugima sa balkona. To je Bonova prva nova pesma od 2017. - Forca Italija - naveo je Bono na zvaničnom "Instagramu" svog benda, uz snimak nove pesme. - Ovo je za Italijane koji su me inspirisali, i za Irce. Za sve koji su na dan Sv. Patrika u svojim domovima u izolaciji i