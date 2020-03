U Nišu zaraženi i lekari i medicinske sestre

Jug press pre 2 sata

NIŠ Među 27 zaraženih od korona virusa u Nišu ima i lekara i medicinskih sestara niškog Kliničkog centra, izjavio je za RTS epidemiolog Branislav Tiodorović. „Imamo 27 potvrđenih slučajeva.

Među njima nažalost ima i lekara. To je ono što nas je najviše brinulo”, izjavio je Tiodorović, prenose Južne vesti. „Trenutno imamo jednu hospitalizovanu koleginicu na Infektivnoj klinici. Od 19 lekara koji su u kućnoj izolaciji, tu je šest lekara i dve sestre.” On je dodao da misli da je to „najava nečega što će se dešavati”. Objasnio je da su dve klinike KC Niš praktično zatvorene, dok su zaposleni u samoizolaciji. Tiodorović nije precizirao koliko je lekara u