SZO: Širom sveta će možda biti potrebno 150 miliona testova za korona virus

Svetska zdravstvena organizacija ima pomalo ekstremnu prognozu, ali kažu: "To je zaključak do kojeg smo došli". Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je širom sveta distribuirala oko 1,5 miliona testova na korona virus, ali će možda biti potrebno 80 do 100 puta više da bi se zadovoljile potrebe u budućnosti, izjavio je zvaničnik te organizacije Majk Rajan. "To je ekstremna analiza, ali to je zaključak do kojeg smo došli", rekao je Rajan. Prema njegovim rečima, SZO